【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月廿六乙酉水執日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：移居、開業、交易

忌：動土、栽種、修倉

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、3、6

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊

守諾言是為人之道，別以忙碌作為卸責藉口。

金牛

財運非常好，適宜洽談生意，不妨主動出擊。

雙子

運勢低迷，易因瑣事而心煩，切忌參與賭博。

巨蟹

兩性相處要平心靜氣，收起得勢不饒人的氣燄。

獅子

心情不錯，但活動開支大，勿打腫臉充闊佬。

處女

易呷醋和生氣，收起妒忌心可令你更有魅力。

天秤

愛情運稍遜，別對伴侶的一舉一動過於敏感。

天蠍

事業運一般，處理公事宜積極，勿拖泥帶水。

人馬

腦筋轉數快，求學者應趁今天溫習做功課。

山羊

心神不定，遇問題易抱怨，需要保持冷靜。

水瓶

有異性緣，多數是對方採取主動向你示好。

雙魚

情侶之間有可能出現小裂痕，宜坦誠溝通。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 貴人撐

（跌）兔 麻煩多

鼠

謹言慎行才有運行，一意孤行將招惹人事問題。

牛

腦筋轉數快，又有貴人撐，可於事業大展拳腳。

虎

人氣強，社交無往不利，可於職場脫穎而出。

兔

是日沖煞，麻煩纏身，勿為面子而置之不理。

龍

生活稱心如意，可以為工作帶來額外動力。

蛇

懂得處理人際關係，即使犯錯也獲別人諒解。

馬

體能充沛，行事效率高，表現受公司上下讚賞。

羊

可憑積極態度贏得朋友的支持，助提升運氣。

猴

忙得有點分身不暇，宜檢討時間管理問題。

雞

人際關係緊張，容易發生口角，別多管閒事。

狗

勿被偷懶的心態影響工作，提防因小失大。

豬

桃花旺，單身者不妨大膽向心儀對象表白。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

牛：刻苦耐勞 默默耕耘

大家對十二生肖都似乎很熟悉，但對背後的民間傳說又知道多少？這系列的文章，將說說各生肖流傳的習俗及趣事。

今年為2021辛丑牛年，這一篇就先由「牛」說起。牛給人的印象是勤奮老實，中國以農立國，始於春秋戰國時代便使用牛來耕種，自此成為農村社會的重要勞動力。除了協助耕種，牛也是中國古代祭祀儀式中的頂級祭品。古代祭典中，如只具備羊和豬稱為「少牢」；若牛、羊、豬三牲齊備，則稱作「太牢」，乃最高之禮節。由此可見，牛之地位崇高。那到底牛為何要為人類奉獻？這就關乎民間流傳的神話。

傳說牛本來居於天上，是玉皇大帝的值勤官，負責向人間宣布天庭旨意。世界初開之時，收成少、糧食不足，玉帝於是命令天牛到凡間頒布規條：「限定所有人每三天吃一餐，如果肚餓則可多吃一點。」但天牛竟然忘記旨意內容，情急下：「你們一天該吃三餐，餓了還可以多加一頓。」玉帝知悉後大怒：「既然你給人間許諾一天可吃三餐，那就貶你到人間，協助人們拉犂開地吧！」神話傳說雖不足信，但牛既然與耕種有密切關係，也演變出家傳戶曉的春牛圖。春牛圖的內容具備很多細節，對農民有着重大啟示作用。