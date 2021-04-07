「情」勢逆轉離完又合　舒淇馮德倫結局最圓滿

謝霆鋒與王菲重現世紀一拖破「分訊」，其實以往不少圈中情侶曾傳出分手多時，正當外間認定戀情玩完之際，又突然爆出「復合」甚至閃婚，離離合合令人意想不到。

林志玲 言承旭

名模林志玲與男星言承旭在2002年傳出緋聞，至2005年有指女方因將手機送往維修，而意外令2人着泡浴的私密照流出，惟戀情始終難敵見光死，終在2006年結束，及後屢傳離離合合，事隔11年，卻突然於2017年被踢爆在馬來西亞密會，2人情侶裝現身健身室的照片流出，即爆出世紀復合，直至2019年女方與日本天團EXILE成員AKIRA閃婚，才令這段糾纏多年的關係告一段落。

舒淇 馮德倫

性感女神舒淇與馮德倫於1997年合作電影《美少年之戀》而傳出緋聞，當時他們雙雙否認，並各自展開新戀情。直至2009年開始，2人經常出雙入對而屢傳復合，但他們一直否認，只以「朋友」相稱，卻在2016年9月突然閃婚，兜轉近20年終於開花結果。

朱智賢 謝東閔

無綫咪神朱智賢與謝東閔於2017年合作節目《Big Boys歷險記》後傳出緋聞，但2人一直堅稱只是朋友關係，直至女方去年爆出車廂偷食人夫黎振燁，令外間認為她與謝東閔宣告分手，但謝東閔卻以正印身份陪女友現身記者會道歉，正式認愛。