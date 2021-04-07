盤點超級英雄靚媽　神奇女俠獲封「最美孕婦」

35歲「神奇女俠」Gal Gadot與結婚13年嘅老公Yaron Varsano一向恩愛非常，上月宣布第3度懷孕，於社交網大晒一家「四」口合照報喜，唔少「神奇女俠」迷都好戥偶像高興！Gal Gadot向來以事業為重，就算懷有身孕，未有停工養胎，日前着上一件頭泳衣大曬日光浴，四肢纖幼零水腫，網民大讚佢係最索靚媽！佢透露正進行兩項重要嘅工作，唔知有咩新搞作呢？當年佗住二女Maya照為DC超級英雄片《正義聯盟》（Justice League）拍攝，親身上陣應付多個動作場面，未有假手於替身，果然係神奇女俠呀！

除咗Gal Gadot，仲有幾位超級英雄靚媽，懷孕身形弗到漏，得天獨厚，產後身材比以往更苗條，不愧為荷里活女星。「黑寡婦」史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）有性感女神之稱，婀娜身材一向係佢嘅招牌，2014年佗住囡囡身材明顯圓潤，粗身大勢亦為Marvel電影《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）拍攝，產後火速收身後，緊接拍攝《美國隊長2》，以超索「黑寡婦」姿態強勢回歸。

安妮希芙威（Anne Hathaway）將「貓女」演活，眼大精靈向來係宅男女神，就算2019年再度懷孕，挺住巨肚照着高跟鞋現身首映禮，相當專業，上圍亦明顯谷奶升Cup，魅力四射！

《銀河守護隊》飾演「嘉魔娜」Gamora嘅素兒莎丹娜（Zoe Saldana），於電影中大晒零贅肉身材，原來現實中已為3孩之母，產後身形似足冇生過，相信下唔少工夫努力收身，做荷里活女星一啲都唔容易！

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