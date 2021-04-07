今次開心鳥！成雙成對雀仔好鬼Sweet

早前，馬鞍山有一隻雀仔因為鍾意飛向每輛車的倒後鏡而成為了人氣之王，不過可愛還可愛，但如果不幸「中獎」就心情不太美好啦！如果想留住雀仔的可愛瞬間，不如考慮一下雀仔造型的精品，可愛又實用，絕對是雀迷之選。日本雜貨品牌You+More推出了兩款甜蜜而可愛的雀仔精品，而且甜蜜地以成雙成對的造型出現，今次推出的是雀仔圖案的手機殼和雀仔造型的直傘把手裝飾，手機殼有兩種尺寸，包括14cm x 7cm x 1cm 及 16cm x 8.5cm x 1cm，不過沒有配備鏡頭位，拍照時要滑出使用。此外，它亦配有三個卡位和一個大口袋位，方便放八達通等等，加上兩個圓扣可吊吊繩，加入自己的美學元素。