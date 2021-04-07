張繼聰揸電單車荒山野嶺死火！最後靠邊個救佢？

張繼聰最近愛上揸電單車，可以話已經去到人車合一嘅境界。不過車始終係冇感情嘅死物，佢要死火時，咁都冇計。阿聰尋日出車兜風，去到荒山野嶺，第一時間諗起邊個求救？

佢喺社交網就講番今次「電單車死火記」嘅經歷：「黃昏，出車，爽，然後荒山野嶺，死火...撻唔番，再加手機冇訊號......行200幾300米，電話終於有訊號，打電話畀車房師傅，睇吓點搞......再行200幾300米返去架車度又試吓，然後唔得....再行番200幾300米去有訊號嘅地方打電話...以上步驟重複三次，最後都係要call拖車，同埋打電話叫屋企人接我，然後之後喺荒山野嶺，感受日落嘅美妙，然後之後然後，完！」

原來佢第一時間都唔係搵屋企人，不過車房師傅都係救佢唔到，最後咪又係搵老婆謝安琪（Kay），Kay留言：「你屋企人咁好嘅，一收到電話就放低晒手頭上嘅嘢，立即揸車去荒山野嶺嗰度接番你！」都話啦，喺危難嘅時間，老婆先係最大嘅後盾，不過阿聰冇留言多謝之餘，臨尾仲Hashtag咗句「最緊要有多兩部」，原來買多兩部電單車先係重點。