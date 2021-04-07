奪Patrick Sir第一次　蝦頭封利是「回禮」

藝人楊詩敏（蝦頭）在熱播劇集《愛美麗狂想曲》飾演Playgirl「Kiki姐」，有曹永廉等多個男伴，其中又與飾演Baby Baby的醫生「媽寶」男友林溥來（Patrick Sir）拍拖，更有爆笑親熱戲！劇中蝦頭經常想「搞嘢」，但都不成功，最後2人終成功在酒店開房，但期間因為男方媽咪致電，最終失敗收場！

他們今次是首次合作，蝦頭笑言一開始拍錫戲時都有點拘謹：「我好少拍呢啲激烈親熱戲，今次真係埋牙，錫完就除佢衫，點知就電話到，我好嬲，之後叫咗曹永廉嚟陪我，嗰晚我就同佢搭上咗。」她又笑言要封老毛（利是）給Patrick，因為今次是對方處男下海拍劇，不但要露點上陣與她演親熱戲，更要獻出螢幕初吻！

但Patrick就謂不尷尬：「同蝦頭拍劇唔怕悶場，同埋佢令我好自然、好舒服，啲人話拍親熱戲會緊張，可能佢喺度我好輕鬆。（演戲初哥大壓力？）我個人不嬲學嘢快。」蝦頭大讚他演得很好又淡定。他亦坦言拍親熱戲前有跟太太關宛珊（Kimmy）備案，對方十分放心：「佢只係話『好呀』，完全冇所謂，但如果同李佳芯，隨時佢就唔畀，哈哈。」講到蝦頭劇中周旋多個男伴之間，可是艷福無邊？她自爆與陳豪有「床邊戲」：「喺床邊同佢講嘢。（你想同佢有床上戲？）想囉，我好冧佢架！呢套劇同佢都多對手戲，好好玩，佢做戲好free，拍劇好多經驗，我哋成日傾演技。」

Patrick亦謂想拍多些劇，希望之後可與蝦頭再合作：「如果我哋2個角色掉轉，佢做好正經，我做搞佢，古靈精怪咁，更有落差。」蝦頭即笑言：「頭先佢講『搞佢』個樣奸奸地，佢做斯文敗類就啱晒。」另外，講到太太將於1、2星期內生B，Patrick多謝《白色強人II》的劇組和監製，特地將其戲份調在香港拍攝，不用回內地拍。他坦言近日開始緊張，又謂太太想順產，但要再視乎情況，因為BB頭大又高大。