記住呢4點　「不穩定肌」立即有救！

最近天氣時而炎熱，時而涼快，飄忽得像女人心，讓人捉摸不定。最慘是這種乍暖還寒的天氣，既讓人不懂如何穿衣，皮膚又頻頻發脾氣。加上口罩的雙重攻擊，敏感和痘痘

頻生，令人相當煩惱。唔想咁樣可以點？一於從日常保養做起，將不穩定肌膚回復穩定啦！

1.別過度清潔

當敏感或爆痘等不穩定狀態出現，代表皮膚正處於脆弱的狀態，又或是肌膚最外層的角質層已受損。如果過度清潔只會令肌膚的表層愈來愈薄弱，喪失保護功能。所以在皮膚不穩定時每天的洗臉次數不可超過兩次，甚至早上可以只用清水洗臉，晚上再使用潔面產品，而潔面產品停留在臉上的時間，更以30秒至1分鐘為佳。另外也要留意，這段時間應避免使用去角質產品及含有過多介面活性劑的肥皂類產品。

2.暫停濕敷

當皮膚缺水的時候，大家或會加強補濕來補充肌膚水分。但對於不穩定的肌膚，最好還是以清爽、簡單的護膚程序為主，平日有濕敷化妝水習慣的也應讓先停一停。因為濕敷的過程會軟化角質，容易對肌膚造成一定的刺激。

3.護膚要化繁為簡

化繁為簡講的是步驟也是產品，肌膚狀況欠佳的時候，最好把護膚程序控制在3個步驟之內，僅給予肌膚足夠的水分即可，例如水、精華、面霜。而保養品也應揀成分單純、天然或集中補濕的類型，不要使用功效過多的產品，要盡量還原基本步。另外，塗抹時動作要輕柔，最好以按壓手法為主，不要過分揉搓和按摩。

4.局部刷酸

對護膚有研究的人應該對「刷酸」一詞不感陌生（刷酸是醫美中心常見的護膚步驟，通常會通過改變皮膚表面酸度，來幫助清除多餘的老廢角質，促進皮膚細胞正常的新陳代謝），而其中的酸可以是水楊酸、果酸等等，其中以水楊酸較為常見，對粉刺和痘痘有很好的抑制和修護作用，同時亦可以做到輕微的去角質。不過「酸」對皮膚的刺激較大，不是人人適用，特別是皮膚不穩定的時候最好是局部使用在有粉刺、痘痘的位置，如果出現紅、腫、痛、脫皮等情況就要立刻停用。