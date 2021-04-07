張恒踢爆鄭爽講大話　仲有1位男星知2人育有子女

內地女星鄭爽同張恒撫養權糾紛案在美國當地再次開庭，當中張恒被踢爆曾多次發送威脅信息予鄭爽，同時張恒亦表示藝人馬天宇早在1月5日，就向他提起他與鄭爽一對仔女事宜。

鄭爽律師稱張恒曾在2020年時，給鄭爽發送大量威脅信息，其中包括「我打死你」、「閉嘴」以及一些髒話，對此張恒先否認，並表示他全家都遭受過對方全家威脅，辯稱「打死你」不是字面意思，而是「我了解了」，而兩人聊天時亦經常會說這句話。張恒又強調發交信息當日他完全喝醉。

當被問及是否支持孩子和母親應該多相處時，張恒稱如果鄭爽對孩子很好，他願意讓孩子和媽媽多見面，張恒稱，鄭爽和孩子見過2次面，在第2次見面時，Luka哭了40分鐘，當時他想給育兒和鄭爽更多的相處時間，因此他選擇忍耐。不過當時有育嬰師出庭作證，育嬰師卻描述稱：「孩子與鄭爽相處得很好。」

此外，張恒還爆料指去年1月5號，鄭爽把他的聯絡方式給予大陸男星馬天宇，在自己未有提及孩子的情況下，馬天宇對他說：「既然孩子已經生下來了，你就好好地照顧他們，好好地養他們。對於網絡上你受的委屈，我知道你很難過，但是你就忍一忍，讓他就去搞吧，隨便他。」並欲以此證明鄭爽早就知道孩子已經出生，鄭爽說謊，惟證據不被法官採納。