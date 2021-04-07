【含淚剖白】陳自瑤：我真係唔識討好人

女人40和男人40，普遍人對於女人的歲數會比較敏感。今年將會39+1的陳自瑤（Yoyo）就一點都不怕，她即回應：「數字嚟㗎啫，嚇我唔到嘅！」坦白說，Yoyo外表上的確變化不大，但在氣質上，她多了一份溫柔、沉穩的感覺。憑着當年《四葉草2赤沙印記》飾演「葉茵」一角進入電視圈，一直以來都演「小三」、「反叛」等角色的她，在上年的《那些我愛過的人》中，演技終於獲得肯定之餘，更開始擺脫固有「小三」的形象。

入行接近17年的Yoyo，出演過處境劇、飾演過同性戀、叛逆少女或奸妃，鮮有人談及她的演出表現，卻經常被人討論她與老公王浩信的婚姻狀況或其他私生活的事，Yoyo對此亦有感到無奈。演過多套劇集，她最深刻的角色是《公公出宮》的大嫂一角：「我係做John哥（姜大衛）好巴辣嘅大嫂，我覺得好大挑戰，但係冇人講過呢件事。」她自言因為以往角色的關係，知道自己的形象在觀眾中都不太討好。

雖然觀眾對於Yoyo的私生活更感興趣 ，但在去年的《那些我愛過的人》中，她的演出終於被受肯定，她說：「有啲朋友同傳媒同我講覺得我好唔同，好似脫胎換骨咁！」她又指「錢莉媛」和她本人很不一樣，

「我某程度上係一個比較慢熱同內斂嘅人，錢莉媛係一個好多嘢講、幾風騷嘅一個女仔嚟。」《那些》除了令她的演技得到關注，Yoyo亦找到另一面的自己，她說：「翠如成日都講我演咗呢個角色後，我攞咗好多角色嘅特質，原來我活潑嘅性格係會令到身邊嘅人好開心。」

個性比較慢熱的Yoyo，自言在圈中的朋友不多，一直以來都不見她會「結黨聯盟」，她解釋：「唔同呢個圈子嘅人做朋友，相對地會簡單，同較暢所欲言。」自從拍完《那些》後，Yoyo與黃翠如和連詩雅 （Shiga）卻成為好友，她指：「翠如和Shiga沒有太大機心，她們成日都話要撬開我個心。我哋好會約出嚟食飯，由開頭講啲好表面嘅嘢，慢慢講啲深入嘅嘢，真係會覺得大家係攞個心出嚟做朋友。」她又指即使平時拍劇與其他藝人有講有笑都好，拍畢劇後都難以再聚。

今年踏入40歲的Yoyo，回望過去20年，她坦言比較滿意這個階段的自己。她形容過去都比較隨波逐流，現時的目光會放遠一點，更有清晰的方向。而至於是1女之母的她，在今次《娛場》中罕有提及與女兒的關係，想知道更多，就要去片了！

場地：Three on Canton