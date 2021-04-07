酒井法子獲解封　相隔8年再拍劇做番自己

50歲日本女星酒井法子，90年代憑經典日劇《同一屋簷下》、《星之金幣》等走紅亞洲，以清純形象迷倒萬少亞洲少男。但2009年，她與前夫高相祐一驚爆吸毒醜聞，酒井丟下獨生子逃亡，被通緝多日後才向警方自首，令事業一鋪清袋。多年來，酒井一直被日本電視台封殺，只偶爾亮相綜藝節目。

近年，酒井事業漸見起色，6年前接拍的倉底片《空蟬之森》剛於2月上映，近日更獲電視台解封。今日，她宣布相隔8年再拍劇，演出由男星石黑賢主演的劇集《Producer K PART4》，亦是2人自2013年7月播出的單元劇《黑色報告書》後再合作。酒井於新劇中將做回自己，飾演「女歌手酒井法子」，劇中亦有唱歌場面。劇集將在6月開鏡，9月在網上播出。

此外，酒井的代表名曲《碧綠色兔子》，自2004年9月起至今年2月，已錄得超過25萬次下載，與菅田將暉為動畫電影《STAND BY ME 哆啦A夢2》所唱的主題曲《虹》、韓國男團BTS的《Dynamite》等一同獲日本唱片協會頒發「白金認證」。而其前夫高相祐一，上月底第4度涉毒被捕，被判入獄1年8個月。