貪新鮮的港人，最喜歡偶然有驚喜，期間限定主題美食一向受歡迎，近日坊間除了有特色主題的Pop Up Store，也有不同品牌聯乘推出的限定新品，想嘗新就要注意了。

燒鵝變Pizza

意大利薄餅來到香港，配料相當多樣化，就連當地人不喜歡加菠蘿的口味，香港都食得到，中西合璧的拼配亦經常出現。近日Pizza Hut就和老字號的鏞記酒家合作，推出了期間限定的「氣派非凡巧手精湛無可匹敵炭火飛天燒鵝批」，選用質感軟綿的三藩市式手藝批餅底配燒鵝片、芝士、京葱、紅洋葱、紅尖椒及海鮮醬等，讓燒鵝的味道更突出。每日頭10位惠顧外賣自取的客人，消費至指定金額，可獲送特別設計的華麗轉盤薄餅盒。（數量有限，送完即止）

新口味朱古力

經常都話情緒不穩時來一口朱古力，讓自己全日保持好心情，而且每逢特別節目或聚會，買朱古力送禮大方又得體，如果是特別口味，相信更受歡迎。由現時至5月2日，日本KITKAT在銅鑼灣開設期間限定店，品牌的高級系列Chocolatory亦首度來港，14款朱古力分為Origin、Combination（、Process及Type 4個系列，當中有選用不同火山島可可豆製作的成品，水果口味如柚子、熱情果、黑加侖子等，較特別還有選用天然粉紅色可可豆製作的紅寶石朱古力。買任何朱古力可加指定價錢換購帆布袋，買滿5條或以上，加指定價錢可換購日式陶瓷杯及木盤套裝。

味遊世界

熱愛旅遊的港人，超過1年都無得飛，心情可想而知，唯有寄情當地美食感受旅遊的氣息。Draft Land Hong Kong和Little Bao近日合作，開設3個月的期間限定店「Little Draft Land」，店內以「包團遊世界」作主題，設計了多款雞尾酒和小食。韓式雞尾酒有以威士忌、梅酒、薑和蘇打水調製的「我愛韓梅」，以及用冧酒、梨汁和米酒等調配的「梨咪走」。小食方面，名廚May Chow設計了創意台式小食，包括台式魯肉流心炸蛋、LB生菜包炸雞等，配新款雞尾酒相當夾。

蛋糕滲酒香

香滑軟綿的芝士蛋糕，長期佔據最受歡迎蛋糕的頭幾位，La Viña在4月，和甜酒品牌合作，於指定分店推出限定的BAILEYS巴斯克焦香芝士蛋糕（3吋或6吋），在濃郁的芝士味下，可感受到清甜酒香。另外，品牌特別為3吋蛋糕配上BAILEYS on the rocks。若於中環的DOUBLESHOT品嘗，則可選擇配特調的雞尾酒BAILEYCCINO，讓酒味更濃。

清爽氣酒酒

清涼宜人的氣酒酒，在高溫下特別啱飲，不過你對它認識有幾多？銅鑼灣開設的期間限定環球氣酒酒體驗館「Bubble Wonderland」，體驗館內有來自世界各地的氣酒酒，如法國香檳、意大利Franciacorta、Prosecco、德國Sekt、南非Cap Classique，另外還有英國、美國、澳洲、新西蘭和日本的出品。除了美酒，館內有多款適合配搭佳釀的食物如魚子醬、芝士、風乾香腸和西班牙的伊比利亞火腿等售賣。於星期五、六、日及公眾假期的指定時間，場內有不同類型的活動，包括盲品氣酒酒、香檳大師班和軍刀開瓶體驗，讓大家投入度更高。因為反應熱烈，體驗館會延長至5月2日。