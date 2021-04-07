為未成年飲酒道歉　朴初瓏否認向友人動粗遭公開錄音反駁

韓國女團Apink隊長朴初瓏近日被昔日好友金某爆料指曾掌摑朋友及強方脫對方的衣服，更被公開未成年飲酒的照片，形象插水，她昨晚透過社交網發文為未成年飲酒一事道歉，但強調沒有向金某動粗，她指當時是因為對彼此的誤會而令關係變差，但與金某從小學便認識，到高中也是以朋友關係一起玩耍，所以今次事件令她覺得非常難受，她否認曾掌摑及強行脫金某的衣服，並指為了證明自己是清白，會全面反駁對方的證言和對話錄音。

不過金某今日就向韓媒公開與朴初瓏的電話對話錄音，並指朴初瓏在通話時承認了曾向她動粗，當金某問「當時為甚麼要打我？」時，朴初瓏便說「當時因為我有喜歡的人」、「當時我真的很生氣」、「我無法忘記」，實際上是承認當時因為生氣而向掌摑金某。而所屬的Plan A事務所就指金某是只公開了錄音的一部分來誣衊朴初瓏，並表示他們已將第一次和第二次恐嚇電話的錄音交給警方，如有必要，他們會公開錄音證清白。

至於男團Seventeen成員Mingyu上月被爆在初中時期排擠同學，所屬的Pledis事務所早前已兩度為事件回應，昨晚再發聲明表示花了3星期與當事人B某了解事發經過，而雙方已經解開誤會，兩人均不希望彼此再因為這件事而受到傷害，呼籲大家不要再作出不必要的惡意猜測，而因為事件已告一段落，Mingyu亦將會正式復工。

Mingyu亦透過事務所向粉絲道歉：「很抱歉令粉絲們擔心，我在經歷這件事時的確感到很辛苦，但我亦知道了我在無意中所做的行為會帶給他人傷害，我再次領會到我是靠粉絲們的愛去活動的人，所以我也應該成為更成熟的人去用正能量回饋大家，今後我會更謹慎，為了能繼續留在粉絲身邊，我會更努力的。」