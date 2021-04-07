蔡司名鏡加持　X60攝人魅力

雖然傳統DC被智能手機取代已是不爭事實，但不代表兩大產業必須二元對立，有時合作反而達致雙贏。vivo深明此理，最近夥拍蔡司（Zeiss）合作推出X60系列，提供經典Biotar鏡頭功能及微雲台2.0技術，影人影景都咁靚！

拍出螺旋光斑

手機廠與傳統DC聯乘並非新鮮事，但大多限於鏡頭「認證」，相機廠基本上沒有參與手機製造。相反，X60系列的技術則源於vivo與蔡司共同成立的影像實驗室，後者由光學設計、鏡頭硬件、軟件到實際拍攝效果都參與其中，令鏡頭質素較以往有大幅提升。廠方指，手機通過色散、眩光、紫邊和鬼影等17項光學測試，並透過深度漸進式景深模擬技術，帶來昔日蔡司Biotar人像鏡頭的光斑螺旋效果，即中心人物清晰，四周虛化並帶有焦外光斑，影人超級搶Fo！

必玩姿勢美顏

系列備有X60及X60 Pro兩個型號，同樣內置4,800萬像素主鏡頭、1,300萬像素人像鏡頭及1,300萬像素廣角微距鏡頭；惟只有Pro的主鏡頭才擁有微雲台2.0技術，支援影片VIS五軸防震及超清像素位移，錄影動態場景更清晰入微。多得主鏡頭光圈升級至F1.48，它更支援超級夜景及超級月亮等夜攝功能，又有舊相翻新、時光慢門等有趣功能。利用3,200萬像素前置鏡頭自拍則必玩姿勢美顏，屏幕提供不同的動作剪影，照住擺Pose自然可告別尷尬姿勢啦！

最多15GB RAM

全X60系列均採用3D曲面屏設計，最薄處只有7.36~7.59mm，屬目前全球最薄的5G手機之一。屏幕則統一用上6.56吋AMOLED面板，具備FHD+解像度、120Hz刷新率及240Hz觸控採樣率，並獲得HDR10+認證，規格媲美電競手機。說到規格，兩機均行Snapdragon 870平台，X60是8GB RAM+128GB ROM配置，X60 Pro則是12GB RAM+256GB ROM，配合獨家內存融合技術，系統可以把3GB儲存空間變為記憶體，變相最多15GB RAM，難怪《AnTuTu》測試取得近70萬分佳績，性能較同平台手機更高。