【小知識】飲食得宜　養肝無難度

城市人夜瞓可以話係通病，早睡早起才是「奇迹」，可是，捱夜對肝臟猶其不利，會影響至肝血不足，令肝臟的疏泄功能受損。當肝臟虛弱，肝功能受損，便會影響脾胃運作，引致胃脹、胃氣、無胃口等徵狀，要是情況持續如長期捱夜，而身體又得不到足夠氣血營養，便會出現消瘦、疲倦、乏力等情況。

心平氣和好重要

於中醫學角度，凡晚上11時至凌晨1時就是膽經主導身體的時間，人臥則血歸於肝，所以能於此段時間入睡，會對健康較佳。不過，很多人因為工作關係而長期捱夜，如果你也是此範疇人士，日常應盡量避免進食煎炸食物，又或太多辛辣及刺激性調味料。此外，保持心境平和亦很重要，因為憤怒傷肝，要學習透過適當渠道去宣洩負面情緒，能有助肝氣疏通。

多種養肝食物

想養好肝，除了要有良好的生活習慣，能夠進食或飲用對肝臟有益的茶飲及湯水，也有一定的輔助功效。

紅提子 含豐富葉酸

不少人食提子會搣皮，但紅提子的表皮含有抗氧化物花青素和白藜蘆醇，除了具抗氧化功用外，同時具消炎作用。酒精性脂肪肝人士一般會缺乏葉酸，而紅提子正含有豐富的葉酸，可稍稍補足營養。

牛油果 具優質油分

近年最為人追捧的牛油果，含有豐富的優質油分，有助穀胱甘肽生成的抗氧化劑，當肝臟運作時，正好需要穀胱甘肽來協助過濾有毒物質。

杞子菊花茶 補腎清肝

杞子補腎、養肝，菊花則明目、清肝熱，特別適合睡眠不足人士服用。

材料：

杞子 20粒、菊花 6至8朵

做法：

以沸水浸泡所有材料約5分鐘，即可飲用。

綠茶 抑制脂質氧化

其抗氧化劑兒茶酚成分，有效對抗自由基，抑制肝臟中脂質氧化作用，既可消脂亦能去油膩，從而減輕氧化壓力對消化系統的影響。