溫子仁監製《真人快打》重現經典格鬥遊戲

由同名經典格鬥遊戲改編的電影《真人快打》（Mortal Kombat），1995年已經登上過大銀幕，成為一套cult片，其電子舞曲主題曲更是深入民心。相隔25年，《水行俠》（Aquaman）導演溫子仁監製全新版本的《真人快打》，以最新電腦特技，呈現超現實的武打場面！

充滿東方風味的《真人快打》，除有荷里活亞裔演員外，亦邀請淺野忠信與真田廣之兩名日本影帝參演，陣容豪華。

溫子仁表示：「對上一部根據《真人快打》遊戲改編的電影已經是25年前的事，很多粉絲都期望著新一部電影誕生，我作為遊戲及舊版電影的支持者，也希望有新版本出現，以當今嶄新的拍攝科技更逼真地重新打造一部集奇幻、暴力、血腥於一身的電影。我們要滿足舊有的粉絲和新的觀眾，而不是重拍1995年的版本，所以必須要有一個扎實的故事，令即使不認識原版遊戲的人也能投入其中。」

導演西門麥古德（Simon McQuoid）亦表示經典角色如「蠍子」和「絕對零度」都會在電影中登場，而且他們的服裝、造型、口頭禪、舉手投足，都會忠於原著。