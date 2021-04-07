面書資料外洩　自己中招點算好？

最近網上最熱的話題，可說是全球多達5.33億個Facebook帳戶的資料被洩漏，涉及106個國家及地區，其中香港亦有逾293萬用戶受影響。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，是次事件於2019年發生，主要是用「Scraping」技術拿取帳戶ID、姓名、位置、出生日期、電郵地址、建立帳戶日期、感情狀況及個人簡介資料。

此外Francis認為，個人資料一旦外洩就如潑出去的水一樣，與其現在才檢查帳戶，不如盡快更改密碼及開啟兩步認證等功能，以增加網絡安全保障。Francis補充，很多人在網上都有大量密碼，除了Facebook等社交網站，還有電郵、討論區、購物網、銀行帳戶等，切忌共用一個密碼，或者以生日、電話號碼等設定成密碼。「好似今次Facebook洩漏事件，黑客得知帳戶主人的真實姓名、生日、電話等，大有機會以這些資料，用電腦撞出當事人密碼。」所以最好於不同網站設定不同密碼，他舉出簡單例子，例如自己有一套常用密碼，可在on.cc東網的密碼前加入oncc及符號，於面書的密碼則加入Facebook大細楷及符號，如此類推，這樣便較難被電腦撞中。