活力色彩新裝　大玩搶眼Floral Print

初夏來臨，天氣回暖，又是讓色彩盡情放肆的時候，尤其是當四周都瀰漫着一片愁雲慘霧，大家就更需要為身上加添一點色彩，讓自己及身邊朋友都可以通過讓人開心的服飾重新調整思緒，盡情享受初夏的陽光假期。英國時裝設計師Paul Smith的創作風格向來充滿英式幽默，端莊紳士形象之下往往暗藏讓人會心微笑的繽紛色彩。今個春夏系列，他就從滿載快樂回憶的相簿擷取靈感，細味昔日自己與太太Pauline Denyer一同遊歷的夢幻假期，並將當中的歡欣氛圍帶到系列的單品設計中。

舊日情懷再現

70年代大概是Paul Smith人生中最珍貴重要的快樂時光，因為在1967年他認識了畢業於英國皇家藝術學院的Pauline Denyer並從她身上學懂有關時裝的基本知識，3年後他就於諾丁漢（Nottingham）開第一家小店，成為其時裝生涯起點。70年代復古風格及褪色照片就成為Paul Smith今季的靈感泉源，設計採用大地色系及淡淡的天藍色營造出舊日情懷，同時這位年過七旬仍然保持一顆童心的開心紳士，於今季更將西裝重新演繹，擺脫筆挺的剪裁變成配上輕薄肩墊的柔軟輕巧設計，換上適合春夏着用的有機棉及亞麻布以提升活動性及舒適感，並推出煥然一新的綠色及粉紅色。

印花圖案散落服飾

除了打破傳統剪裁結構的西裝外，搶眼的印花圖案於Paul Smith每一季作品都擔當着相當重要的角色。今季就有大量不同樣式的花卉圖案散落於各款男/女裝恤衫、上衣及褲款，當中最注目的Monarch Rose設計將玫瑰花綻放的特大圖案融入單品，分別有多種不同色調印花圖案推出，同時系列中亦有多款帶點迷幻感覺的抽象及塗鴉圖案。Paul Smith最標誌性的彩色條子圖案當然不會缺席，各種刻意製造不協調的拼湊效果讓整個季度都充斥玩味色彩和愉悅氛圍。

聯名打造草底鞋

一直喜歡與不同代表性品牌合作擦出火花的Paul Smith，春夏季度就與西班牙百年品牌Castaner聯名合作，運用彼此對藝術及色彩的熱情聯手推出一系列草底鞋（Espadrille）。此聯名系列的每一款男/女裝鞋履都選用最優質上乘的物料打造，鞋底同樣以標誌性的100%印度天然黃麻製成，並以硫化橡膠黏合外底，共推出「PABLO」、「PAUL」、「JEAN」及「CARINA」4個鞋款，分別配搭上印花帆布、柔軟麖皮、彩色緞帶及彩色「船踭」，將Paul Smith的獨特色彩美學導入Castaner的工藝設計中。

模特兒：Alena N @ sun esee、Jacob S @ synergy

化妝及髮型：Yan Leung