大股東黎瑞剛批無綫老化　汪明荃認同：要年輕多元化

TVB大股東兼非執行董事黎瑞剛早前接受媒體訪問，狠批無綫「迷失10年」，對於公司嚴重老化大表不滿，直指由團隊節目形象，運行機制都未能與時並進，而且內部「山頭主義」嚴重影響公司發展，故早前力邀曾志偉及王祖藍出任管理層，便是希望改進本地節目，以及開拓內地市場。

黎瑞剛又不留情面形容無綫局勢已「沉到水底」，倘若改革失敗「就沒了」。至於集團另一品牌big big shop，他同樣直指有朋友向自己投訴用後感覺差，認為電商業務不應由媒體管理層兼任，應設獨立專業團隊管理，不過與此同時，他卻相當滿意新聞部的表現，大讚立場公正，至於網民發起針對無綫廣告商的行動，他認為屬於違法，望當局採取適當的行動阻止。

另外，對於老闆黎瑞剛提出的缺失，汪明荃亦表示同意老化問題，例如做來做去都是同一班人，很多藝員都沒有機會，她說：「要針對年齡層同觀眾群組作出改變，唔好做嚟做去都係同類型節目，要年輕要多元化，不過TVB個底係好，志偉返嚟，外面有大卡士會嚟幫手，大家好支持TVB，自己都好開心，希望公司好好珍惜我哋每一位。」