因為工作繁忙，加上精神壓力大，令好多在職男士都缺乏性趣，就算上到床亦會發覺硬度不足，咁點算呢？有研究指淫羊藿呢種草本植物可有助改善性功能障礙。有傳有人見到山羊食咗呢種淫羊藿葉之後，可以同母羊瘋狂交配，所以就將佢視為男士補品。

喺外國亦有好多人相信淫羊藿有助提升人類嘅運動機能，令肌肉更有力量，耐力亦會增強，所以有人會將淫羊藿製成為營養補充品，以加強做運動時嘅表現。不過，淫羊藿雖然有其功效，但係食落肚嘅嘢始終都係要先諮詢一下專業意見，睇吓適唔適合自己嘅體質，以及了解使用方法同分量。

功效一

補腎壯陽、祛風除濕，能產生人體雄性激素，有助促進精液分泌以及刺激感覺神經，再激發出性慾令陽具更容易勃起。

功效二

有研究指出淫羊藿能提高機體兔疫功能，特別是對腎虛病人免疫功能低下嘅情況有改善作用。

功效三

具有鎮咳祛痰，以及抗缺氧、鎮靜、抗驚厥嘅作用。

增加產生性慾？

意大利米蘭大學天然藥物實驗室進行咗一項研究，將多種常見嘅中草藥進行取樣分析，發現淫羊藿含有類似五型磷酸二酯酶（PDE5）抑制劑嘅成分，同「偉哥」嘅主要成分一樣，稱得上係「大自然界嘅偉哥」。

據性生理專家研究所得，發現人類性行為出現問題，好大程度同個腦有關，因為腦下垂體中嘅性腺軸、腎上腺軸同埋胸腺軸等，而服用淫羊藿能加強腺體嘅分泌，令身體男女激素增加產生性慾。同時，仲有抗衰老嘅作用，減少內臟過度氧化或者脂肪化嘅情況，增強免疫系統，對機體免疫功能有雙向調節作用，激活淋巴細胞對抗病毒入侵。另外，對心血管系統亦有療效，病人服用後會有血壓下降或擴張血管嘅作用。

據老中醫講，淫羊藿無錯係功效神奇，但服用淫羊藿要看各人體質，再配不同草藥，服用一段日子，先至可以發揮出佢嘅功效，使用前一定要問過中醫意見先呀！