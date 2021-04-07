泰國男神Mario電力十足　同周柏豪爭阿Sa！

英皇電影《感動她77次》由蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪、泰國型男Mario Maurer、惠英紅等主演，承接2017年叫好叫座的人氣話題作《原諒他77次》後，又一力作，拍攝多年終定檔5月14日在港公映。

《感》片除了有周柏豪之外，還有擁「泰國第一帥」美譽的當紅男星Mario演出，在戲中飾演國際影星的他，在港誤打誤撞認識了做律師的阿Sa，男方更對她萌生愛意，之後與周柏豪展開亦敵亦友的角力。今次是Mario首次接拍香港電影，拍攝時出盡渾身解數，更不時展示招牌電眼，「電」力四射！

除了有Mario擔任主角外，阿Sa與惠英紅的母女戲份將會加重，她笑道：「今次會加入好多喜劇元素，還有令人感動的親情部分，我飾演的Eva在適婚的年齡之下，到底要不要選擇婚姻這條路？我覺得呢套戲可以帶領大家搵到一啲有關愛嘅答案！」

談到該片的「上集」《原諒他77次》引起不少共鳴，阿Sa剖析道：「上一集男女主角因大大小小的問題而爭吵，我其實有點不太理解，女生為甚麼會因芝麻綠豆的小事而發怒？男生又為甚麼會處理得這麼差？我認為，好多問題理應可以避免，現實生活中，相處就是一個大學問，無論是與情人、家人或朋友，始終需要留有一份尊重，這是人與人之間相處的基本要訣。」

阿Sa大爆編劇到泰國找Mario傾劇本的趣事：「佢話去泰國搵Mario傾劇本，一落機見到成個機場有9成嘅燈箱都係對方，佢講笑問係唔係知佢嚟泰國特登整嘅？又成日讚佢，所以我第一日同Mario拍戲，感覺已經好舒服，同埋大家都好傾到偈，好快大家就入到戲。」

講到男方是泰國男神，她則表示：「Mario係一個大男孩，佢個人好有趣，佢嘅工作人員個個都好好人、好得意，佢同我講佢一嚟到香港就去咗旺角買玩具，一收工又同啲工作人員去黃大仙拜神，同埋佢有好多興趣，鍾意玩滑板又鍾意去旅行，同佢相處唔會悶。」