韓國IG女神　網民最想佢用巨乳畫畫

話女人「胸大無腦」，真係大錯特錯！依家好多大波妹唔單止好身材，仲好叻、好有才華，好似有位韓國巨乳網紅女畫家，佢嘅畫作水準高，充滿藝術感，不過最引人注目嘅，就一定佢口心一對高聳入雲嘅爆乳啦！

有胸又有才華

對男士嚟講，心目中嘅女神應該係有才華，定係要有身材呢？兩樣都要晒？得！因為韓國就有呢位既有才華又有身材嘅女網紅徐卡索（서카소）。雖然佢嘅年齡同三圍數字都冇透露，但係其IG有超過8萬5千名追蹤者。受歡迎嘅原因有兩個，一個係因為佢糅合像真及卡通嘅畫作相當有美感，尤其係佢喺汽車嘅描繪上更係超逼真。

不過另一個原因，卻在於佢嘅身材實在太正，激凸嘅胸部實在太吸睛。唔少網民都大讚佢嘅身材太好，着咩衫都包唔住佢玲瓏浮凸嘅身材，而最多人話最想佢用巨乳示範畫畫，同埋教玩車頭燈嘅方法。唔知大家又畀佢嘅畫作定係身材所吸引呢？

親熱時被打擾？

喺IG上擁有超過35萬追蹤者嘅美國女性學家Emily Morse，早前喺網上發問大家最印象難忘親熱時被打擾嘅事情係乜，而佢坦言係自己部手機。點知佢正常嘅發問，卻換嚟網民有趣嘅留言，有網民表示最印象最難忘嘅，就係碌咗落樓梯，原因係當時跳緊脫衣舞嘅佢，唔小心差錯腳。又有網民話係佢成個小區嘅街坊，由於事發當晚係半夜，因為佢同男友都叫得太大聲，搞到成個小區都聽到，令佢哋感到好尷尬。有網民則話係佢嘅父母，因為唔知道原來床板不斷撞擊牆壁，嘈到佢哋瞓唔到。不過最多網民講被打擾嘅事，就係屋企隻寵物，話唔知點解佢哋好鍾意喺主人親熱時，勁鍾意衝上床。

震聲講電話惹遐想

坐住健身用嘅震動搖擺機嚟講電話？咁嘅影片唔少YouTuber拍過啦！點解呢種片仲可以喺兩日間，吸引到超過38萬人睇呢？原因係今次呢條片，係由有「網絡話題製造機」之稱嘅深田詠美拍㗎！

話說呢位經常喺網上製造話題，每次話題又總係令人氣再推高啲嘅AV女優，早前喺YouTube上載一條講佢坐喺震動搖擺機上講電話嘅影片，被震到𠵱𠵱哦哦嘅佢，先後打電話畀AV女優波多野結衣同永井瑪麗亞，對方都不約而同問佢係咪喺度曳曳緊，咁又唔怪得佢哋嘅，因為詠美震住講嘢嘅聲，真係好有AV味呀！