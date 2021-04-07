葉巧琳籌備處女音樂劇　擔心演出累街坊

歌手葉巧琳（Mischa）如願以償將於本月中連唱3場以演唱會形式舉行的處女音樂劇，抽取多部香港昔日經典的音樂劇曲目，聯同羅敏莊、王耀祖、邵美君等人演出。自嘲是音樂劇界初哥的她，坦然期待又緊張，每日都起碼排練4小時，既要背歌詞、又要背舞步：「呢次演出咁啱同新歌撞期，但因為係高世章親自邀請我，所以即刻Say Yes，仲即刻叫佢畀樂譜我溫書。今次冇特別嘅Solo歌，以合作形式唱8至10首歌，雖然唱開歌劇，但同音樂劇係有好大分別，唔係有太多劇情，不過都要跳啲舞。」又謂是次最大挑戰是要唱廣東話劇曲：「有啲音樂劇自己都未睇過，背起上嚟有啲難，當中有數白欖、啲歌詞又好白話，唱腔未去到京劇，但都有少少韻味。」

笑問怕屆時會發台瘟？Mischa肯定說不：「個形式係有啲似喺《全民造星III》表演女巫嗰Part咁，係好玩嘅，同埋我依家個心態唔再係參加比賽咁想凸顯自己啲咩，反而係想演繹作曲人想呈現嘅嘢。」並指眾人都好錫自己，給予極大耐性：「佢哋好體諒我呢個新人，會專登話陪我練唱，我又會錄低佢哋啲聲返去係咁聽，嘗試模仿個腔調，依家都仍然未夠好，但我會努力，因為真係好驚會拖累佢哋，同埋演出嗰日可能有好多前輩嚟睇騷，希望唔好失禮！」

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