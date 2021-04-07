Lela Star　拉丁股魔　魅力色香味

咪以為四仔脫星只係識得剝衫同曳曳，最多就係吃喝玩樂之類，講到才藝好似同佢哋無關。不過大家又咪一竹篙打一船人，其實喺四仔界中不乏多才多藝之人，其中就有呢位拉丁股魔Lela Star。

迷人盛臀

美國拉丁裔脫星Lela Stary，自細係運動健將，唔單止係籃球隊隊員，更係田徑選手。不過運動神經發達嘅佢，夢想竟然成為一位廚師。佢表示除咗運動外，最鍾意就係喺廚房煮嘢食，閒時仲會睇烹飪書，因此高中畢業後佢唔理父母反對，走咗去西雅圖一間烹飪學校修讀廚藝，並喺一間餐廳兼職做廚師。

不過，由於做廚師嘅收入太低，為咗維持生活，佢決定喺成人網站拍攝裸體寫真。憑住佢長期運動鍛煉出結實又迷人嘅臀部，不但大受歡迎，亦得到唔錯嘅收入，更獲得四仔星探邀請到脫星事務所面試，結果順利出道，而佢嘅處女作係由著名四仔片廠Evil Angel推出嘅《Mark Wood in Anal Required #3》。

魔力強勁

唔少初出道嘅脫星，都難以接受演出後花園嘅作品，不過對Lela Star嚟講不但係零難度，更感到相當興奮，仲話當日嘅拍攝情況至今仍歷歷在目。原來佢一直係後花園愛好者，當日嘅對手就係著名男優Mark Wood，前戲玩到出神入化，令佢慾望爆發，所以興奮感覺絕對係真實反應嚟！

正係呢種真實嘅高潮反應，令佢嘅人氣瞬間爆升，唔少四仔迷更大讚佢37吋巨臀嘅魔力及攻擊性。不過最令Lela Star高興嘅係，片廠Evil Angel相當滿意作品嘅成績，故此再搵佢演出咗多套人氣作品。出色嘅成績令佢喺2015年嘅AVN頒獎禮獲得「最佳團體性愛演出獎」及「最受歡迎美股脫星」兩項提名。雖然忙於演出四仔，但佢坦言仍未放棄做廚師嘅夢想，事實上，前年佢便開始私人廚師工作，更計劃開設食店添！

Profile

出生日期：1985年6月13日

身高：165cm

三圍：34D-25-37

經常喺網上分享新作及美食嘅Lela Star，最近更透露佢擁有巨臀嘅秘密，原來佢花咗唔少時間喺鍛煉股肌，先至可以練到咁結實嘅巨臀。佢坦言其實自己下半身好易肥，如果唔花多啲時間鍛煉嘅話，好易會令身材走樣。