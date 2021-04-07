曹永廉拍床戲暈足個幾鐘　譚俊彥女兒入讀心儀學校安落晒

藝人曹永廉（阿廉）、譚俊彥（Shaun）今日為無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》拍攝外景，二人有場追車戲份，見他們匆匆上落車時動作敏捷。阿廉透露拍完此劇後會緊接拍攝古裝新喜劇，與周嘉洛、JW等合作，更有不少動作打戲。問會否難到他時，他笑謂：「之前拍《包青天再起風雲》時都要打，自己手腳向來唔協調，事前都要鬆吓啲筋骨先，不過有時我都專登唔打咁好，費事畀人定位我做武打明星。」2年前他曾患上耳水不平衡，更試過拍攝後要坐於停車場3小時才可揸車，日前拍此劇一場瞓床戲時，他再度病發，阿廉謂：「當時冇枕頭，我瞓咗3分鐘，開始頭暈，我同導演講可唔可以拍咗我先，後來工作人員都幫我準備嘔吐袋，最後我要喺化妝間坐咗個幾鐘先得。」

至於Shaun明顯比拍攝初期瘦了，他坦言由於不夠時間作息，每天開工只瞓得4小時，所以兩星期內都瘦了幾磅。他受訪時謂：「成個半月，我每日都開成20個鐘，（復活節咪陪唔到仔女？）陪唔到呀！阿女畢業禮影相我都去唔到，佢哋有時唯有出嚟陪我食lunch。」女兒快將升小一，之前進行面試，幸而最終入到他們心儀的學校，Shaun笑言放下心頭大石，他謂：「大家都安落晒，老婆安落晒係因為終於搞掂，我安樂晒係因為老婆唔會跳掣，之前我都要打燈同買器材畀阿女喺屋企面試，因為疫情關係要拍片或者Zoom面試。」