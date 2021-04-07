阮兒生蛇打足30次Laser　自爆有人追唔急拍拖

藝人阮兒於上環為無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》拍攝，由於劇情需要，縱使天氣炎熱，她都要穿一身黑色長衫長褲拍攝，更要由頭笠到落腳，拍攝時她需要揸車，由於她在香港甚少駕駛，故有替身代替。阮兒受訪時謂：「以前喺外國揸車揸左軚，所以返嚟香港揸會好驚，唔習慣。」現時海灘已開放，問會否想去沙灘曬太陽時，她笑言：「依家努力減番啲肥膏先，其實我係比之前瘦咗，因為呢套劇都開得好密，但想再瘦多啲，自己平時都有做gym同打拳，都想今年去沙灘着吓泳衣。」

生蛇導致抑鬱

她透露近2、3年經常生蛇，身體較差，主要生在腰位與臉部，她謂：「生咗10幾次，有一期好嚴重，好辛苦，感覺好似畀火燒咁，引致我有輕微抑鬱，都睇咗10幾個皮膚科醫生，打咗2、30次Laser，好在依家冇再發。」

歡迎追求者埋身

而之前她宣布跟拍拖3年的衛志豪分手，現時單身的她坦言有人追求，她謂：「好Welcome，不過順其自然啦！依家唔係18、22，唔會咁快下決定，不過好多朋友都有介紹男仔畀我識，呢段時間都識咗好多新朋友，仲有兩隻狗陪我，所以唔會悶。」