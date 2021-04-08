【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月廿七丙戌土破日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：拆卸、求醫、掃舍

忌：嫁娶、開業、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、5、7、0

幸運顔色：黃

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊

事業運平平，偏財運不錯，有機會收到好消息。

金牛

對金錢的敏感度偏低，要好好看管貴重財物。

雙子

愛情運很強，攜眷到公園散步，可帶來幸福感。

巨蟹

不宜孤軍作戰或急着向前衝，跟大隊比較安全。

獅子

思緒有點混亂，易鑽牛角尖，投資要從長計議。

處女

社交運欠佳，行事情緒化，宜跟伴侶保持距離。

天秤

為家事操心，幸有貴人運，難題可望迎刃而解。

天蠍

職場如戰場，行事應保持低調，避免招人妒忌。

人馬

今天是愛情吉日，你的熱情可感動另一半。

山羊

財運一般，要睇緊荷包，切勿打腫臉充闊佬。

水瓶

人緣佳，單身者多曝光，可結識到投契的異性。

雙魚

工作順利，但財運稍遜，投資不宜有大動作。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 偏財旺

（跌）龍 事業弱

鼠

心情靚，渾身充滿正能量，有出人頭地的希望。

牛

精神夠集中，又有好運氣，工作表現可圈可點。

虎

樂觀與自信，有利工作，可得到想要的結果。

兔

行事偏向保守，但可憑認真態度得到上司讚許。

龍

是日沖煞，工作進度落後，隨時打亂原定計劃。

蛇

責任心強，關鍵時刻任勞任怨，備受讚賞。

馬

口沒遮攔、處事輕率都是大忌，易把事情搞砸。

羊

公務纏身又要應付突發事故，小心忙中出錯。

猴

偏財運不錯，有機會中獎或獲得一筆意外收入。

雞

多與友人交流，能獲得有利投資的重要線索。

狗

貪圖享樂，工作易分心，提防因懶散而出錯。

豬

桃花旺，但已婚者勿跟異性太親密，免惹緋聞。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

深信愛情是浪漫的星座

有些人總認為這一生會遇到愛你的人，Mr./Miss Right一定在世界某個角落等候你，只是緣分未到。究竟我們的戀愛對象是否一定會出現？還是閣下一廂情願的相信浪漫愛情故事會發生在自己身上？其實有3個星座特別深信浪漫愛情是存在。

第3位是巨蟹座：渴望建立家庭，爸爸每天外出工作，摃起養家的責任，媽媽負責打理家務，照顧仔女。浪漫就是這個屬於自己的家，可以給一家人遮風擋雨，亦會被所愛的人照顧，這生活就是幸福。

第2位是天秤座：做每件事都希望有人陪伴左右，想身邊有人可以依賴。每逢生日、情人節都有人送花送禮或搞燭光晚餐慶祝，有甚麼問題時，大家有商有量，結婚是人生必經階段，在白色小教堂跟愛人山盟海誓，單是想就已經夠開心。

第1位是雙魚座：可能看得愛情小說或電影太多，腦裏常有一些畫面，認為浪漫愛情就應該是這樣，亦會幻想自己是故事的主角。可能是喜歡幻想的關係，有時候很難將想像的世界跟真實世界分清楚，感覺有點模糊，但需要浪漫的愛是真的，渴望愛情降臨，人生就是要跟所愛的人一起走下去，開心地生活直至永遠。