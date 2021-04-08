東方日報C1：張文慈執包袱　移居上海賺人仔

繼蔡少芬及鄭希怡舉家移居內地後，張文慈近日獲上海公司下聘書，邀她簽約於當地發展，力捧她做網紅帶貨，她幾經考慮終首肯。對於今次「北漂」，她直言有太多不捨，出發一刻難掩離愁別緒，要拍片記錄「重要時刻」。

近年不少藝人為「搵食」移居內地，遠有蔡少芬10年前憑劇集《甄嬛傳》成功打入內地市場，加上老公張晉是內地人，故2人早年已斥資數百萬元在北京買豪宅，帶埋3名子女在當地定居；近年則有鄭希怡憑內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣急升，工作不斷，故決定舉家到上海居住。而一場疫症令香港娛樂圈事業幾近停頓，加上內地機會較多，故不少藝人亦開始北上搵食，不過因通關無期，很多人選擇於內地「小住」方便工作。近日有內地直播及帶貨公司主動力斟張文慈（Pinky）加盟，她幾經考慮終被對方誠意打動，初定簽約2年，雙方試行合約3個月再作最終定案。

日前Pinky已隻身出發，現於深圳隔離，待月底「出關」便飛上海展開新生活。「試用期」滿後，她會請假到橫店拍無綫劇《巾幗梟雄4》，待完成拍攝再「歸隊」。臨行前，她與親友餞行，離家出發時，與她感情深厚的菲傭感觸爆喊。

「唔適合會回流返嚟」

談到到上海發展，Pinky受訪時表示：「去到呢個年紀，要開始為自己日後生活打算。今次嘅決定除咗需要勇氣，更需要膽量去迎接未知嘅未來。雖然我喺上海有朋友，但始終人生路不熟，點都需要適應期。我通知咗無綫，佢哋唔介意我有劇開先返港開工，上海嘅公司就話如果我冇其他工作，可以將合約順延。」對於每星期要參與幾場帶貨活動，每次直播更長達4小時，她表示現時開始養聲、苦練普通話及做足功課，以免「失禮街坊」。

她坦言去年曾獨自在內地生活5個月，意外鍛煉出獨立個性：「以前出trip，我連自己瞓一間房都唔敢！依家經歷過廣州大停電，當時我沖緊涼，冷靜到識得披條毛巾出嚟睇吓咩事；又試過病到好辛苦，自己去醫院求診，總之所有嘢都自己嚟，原來又唔係咁難啫。」不過談到暫別香港，她難掩不捨之情說：「一定好掛住屋企人，尤其希望爸爸身體健康。日後如果通關，我會多啲返嚟探親，又或者試過後唔適合會『回流』返嚟。我冇結束香港嘅一切，始終香港是我家嘛！」

習慣獨處 拍拖隨緣

問到會否乘機在上海搵另一半？她突然感慨表示：「依家覺得一個人生活都可以好精彩同開心，坦白講近期都識咗啲『新朋友』，但溝通後明白去到我呢個年紀，大家都習慣咗自己嘅生活模式，待人處事各有獨特見解，唔會再強求喇。」

數年前，她曾雪卵為日後當媽媽作準備，她坦言：「醫生話既然雪咗就唔好放棄，仲有（可留）時間嘛。（搵唔啱對象，會做單親媽媽？）唔會，本身原意係想同自己嘅另一半生BB啫，我都過咗好想有小朋友嘅時間，況且依家兩個姪仔都好得意。」

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