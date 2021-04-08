盤點台妹索護士！36D姑娘除低制服影性感寫真

相信大家對護士呢個職業，一啲都唔會陌生，有咩唔舒服去睇醫生，就一定會見到姑娘啦！佢哋畀人嘅感覺就係純潔嘅白衣天衣，充滿着愛心去照顧病人。喺盛產靚女嘅台灣，有唔少索到嘅爆姑娘，平日開工着住制服包到實，但係佢哋收咗工除低制服，隨時嚟過大解放，仲唔介意同網民開心Share火辣性感相，喺網上人氣高企，吸咗好多粉絲㗎！

小莓

有「野性護士」之稱嘅小莓（許雅慧），喺台灣一間大型醫院工作，佢之所以爆紅，係因為有次佢嘅靚相，無意中畀網友放上討論區Share，即引起網民熱烈討論，話估唔到原來有咁索嘅護士，仲話就算個病好番，都唔願出院添！

擁有36D火辣身材嘅佢，除咗做護士，平時仲會兼職做模特兒影寫真，打扮性感大擺野性姿勢，解放Big爆上圍，同無敵長腿，成功捕捉網民嘅視線同內心，喺社交網吸咗近34萬粉絲！

怡葶

做護士有逾5年經驗嘅網紅怡葶（Elle），皮膚白滑，加上甜到漏嘅笑容，迷倒唔少宅男！擁有34E豐滿上圍嘅佢，雖然佢平時返工着住制服，但依然藏唔住佢嘅好身材，胸前粒鈕好似隨時會爆開呀！加上佢有Fit爆纖腰同蜜桃臀，盡展S形曲線，相當誘人！佢又從來唔會吝嗇身材，成日晒社交網Share性感相，吸咗逾24萬粉絲！

講到佢最爆一次，就係佢上節目分享做護士經歷，指有次負責照顧遇車禍入院嘅富二代，對方個富爸爸仲睇中佢，想以月薪15萬新台幣（約4.1萬港幣），請佢做私人護理，為佢送上金飾等重禮，仲想佢嫁畀佢個仔添！不過最後佢都係婉拒咗，表示自己希望在大醫院工作。

林柔君

有台灣「最美護士」之稱嘅林柔君，五官精緻立體，擁有性感厚唇，加上一身古銅色肌膚，同埋36D-24-36前凸後翹嘅好身材，佢成日喺社交網晒火辣性感相派福利，吸咗44.5萬粉絲，人氣爆燈！佢仲因為外表亮麗，加上魔得身材，成功吸引多間外國媒體報道，紅到去菲律賓、越南等地，被封為「全球最正護士」添！