坐緊21日疫監　吳業坤返港聽到粗口好親切

歌手吳業坤早前終於結束為期5個月嘅Working Holiday由日本返港，依家就坐緊「疫監」隔離21日，日前就着住睡衣、打大心口露肉咁開Live自彈自唱畀Fans聽，佢受訪笑話件睡衣係唯一一件見得人嘅衫︰「因為真係冇乜衫，之前都冷落咗班Fans，趁依家有多啲時間、空間唱Live畀佢哋，如果之後要拍劇、錄歌就冇時間做Live。」

雖然離開咗香港一段時間，但佢話一返到嚟冇嘢唔慣，一落機就聽到好熟悉嘅廣東話，二來就係見番香港人嘅嗰種「躁」，佢笑話︰「等檢測嘅時候，前面有人打電話好大聲同屋企人講要等好耐，喺日本係絕對冇呢啲咁嘅情況出現，大家唔會喺公眾場所講電話，而上到小巴又聽到好多抱怨，仲聽到粗口，呢個都係香港嘅特色之一，聽番即刻好有感覺。」

講到要坐21日「疫監」，佢話已經一早諗定做啲咩，所以一啲都唔會悶，首先要做嘅就係減肥︰「會做斷食、剪片、做訪問、做運動，因為喺日本食咗好多嘢有變肥，要減肥！（肥咗幾多？）體重冇乜變嘅，只係肌肉少咗、脂肪多咗，同埋要整理番日本啲嘢，睇吓第時可唔可以拎嚟造歌，行『東海道53次』有寫到歌，好想快啲出嚟錄音、派歌。」至於佢話隔離完最想做嘅事，就係即刻返屋企見屋企人同2隻愛貓，其次就係去Gym Room做Gym，之後再想快啲返公司Sell橋，因為佢話佢個「小宇宙」諗到好多好橋！