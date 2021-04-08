虛擬樂團Gorillaz　踩入潮界拍廣告大片

由歌手Damon Albarn（英國樂團Blur主音）及藝術家Jamie Hewlett共同創作的虛擬樂團Gorillaz，成員分別為：主音2D、低音結他手Murdoc Niccals、結他手Noodle及鼓手Russel Hobbs，1998年創立至今已經推出過多張唱片大碟，亦曾經於音樂頒獎典禮上獲獎無數，被稱為史上最成功的虛擬樂團。

今季英國服裝品牌Fred Perry邀請紅足廿年的Gorillaz合作，4位成員分別穿上M12及M3兩款最經典的Fred Perry Shirt亮相於廣告大片。當中於領口及手袖綴上兩行撞色條紋的M12及簡約單色設計的M3推出至今已經60年，除了保持經典剪裁輪廓外，更一直堅持於英國萊斯特利用傳統機器製造，Made in England設計堪稱品牌最標誌性的服飾單品，辨識度高的月桂冠標誌設計讓Fred Perry Shirt由大半個世紀前的運動服裝逐漸轉變成今日備受潮流界追捧的流行服裝。