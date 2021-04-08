好煮意：惹味雞肉丸 甜中滲辣
2021年04月08日 14:00
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平常整肉丸，多選用豬肉或牛肉製作，調味亦較簡單，cookdtv早前在社交平台分享了一道蜂蜜辣椒雞肉丸的做法。免治雞肉丸想更有口感不易鬆散，除加粟粉，還可以加隻蛋，葱粒令黏稠性更高，同時加強味道。肉丸材料經冷藏後再搓，質感會結實一點。教一個簡單的貼士，搓肉丸前輕沾一點油在手掌，肉末就不易黏在手上。
醬汁方面，爆香蒜蓉後，按個人喜好加入辣椒粒炒出香氣，就可以倒入已調味的蜂蜜番茄醬煮滾，放肉丸煮至醬汁濃稠，最後加入白芝麻和葱粒拌勻便成。美味的雞肉丸，一口吃到甜、辣和微酸，相當開胃。
肉丸材料：
免治雞肉 500克
薑蓉 1湯匙
蒜蓉 1湯匙
葱白粒 2湯匙
葱粒 2湯匙
醬油 2茶匙
鹽 半茶匙
胡椒粉 1/4茶匙
蛋 1隻
粟粉 2湯匙
醬汁材料：
油 1湯匙
蒜蓉 1.5湯匙
乾辣椒粒 1湯匙
番茄醬 半杯
醬油 2茶匙
蜂蜜 2湯匙
鹽 1/4茶匙
葱粒 適量
白芝麻 1茶匙
做法：
1.肉丸材料全部拌勻，放雪櫃20分鐘，分批搓成肉丸。
2. 肉丸煎至全熟撈起。
3.醬汁材料中，番茄醬、醬油、蜂蜜、鹽拌勻。
4.燒熱1湯匙油，加入蒜蓉炒至變色，乾辣椒粒炒香。
5.倒入醬汁煮至濃稠，放入肉丸煮勻。
6.加白芝麻和葱碎拌勻便成。