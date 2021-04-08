好煮意：惹味雞肉丸　甜中滲辣

平常整肉丸，多選用豬肉或牛肉製作，調味亦較簡單，cookdtv早前在社交平台分享了一道蜂蜜辣椒雞肉丸的做法。免治雞肉丸想更有口感不易鬆散，除加粟粉，還可以加隻蛋，葱粒令黏稠性更高，同時加強味道。肉丸材料經冷藏後再搓，質感會結實一點。教一個簡單的貼士，搓肉丸前輕沾一點油在手掌，肉末就不易黏在手上。

醬汁方面，爆香蒜蓉後，按個人喜好加入辣椒粒炒出香氣，就可以倒入已調味的蜂蜜番茄醬煮滾，放肉丸煮至醬汁濃稠，最後加入白芝麻和葱粒拌勻便成。美味的雞肉丸，一口吃到甜、辣和微酸，相當開胃。

肉丸材料：

免治雞肉 500克

薑蓉 1湯匙

蒜蓉 1湯匙

葱白粒 2湯匙

葱粒 2湯匙

醬油 2茶匙

鹽 半茶匙

胡椒粉 1/4茶匙

蛋 1隻

粟粉 2湯匙

醬汁材料：

油 1湯匙

蒜蓉 1.5湯匙

乾辣椒粒 1湯匙

番茄醬 半杯

醬油 2茶匙

蜂蜜 2湯匙

鹽 1/4茶匙

葱粒 適量

白芝麻 1茶匙

做法：

1.肉丸材料全部拌勻，放雪櫃20分鐘，分批搓成肉丸。

2. 肉丸煎至全熟撈起。

3.醬汁材料中，番茄醬、醬油、蜂蜜、鹽拌勻。

4.燒熱1湯匙油，加入蒜蓉炒至變色，乾辣椒粒炒香。

5.倒入醬汁煮至濃稠，放入肉丸煮勻。

6.加白芝麻和葱碎拌勻便成。