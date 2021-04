荷里活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)在電影中的形象出晒名千變萬化,而近日她就在新片《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)向演技挑戰,首次飾演一名救火女英雄!

影片改編自2014年的同名小說,她飾演1名森林消防員,因為親眼目睹隊友們在1場大火中犧牲而失去信心。有1天她在消防瞭望塔偶然發現1名12歲男孩,並發現原來他和父親在逃避兩名殺手狙擊。父親不幸被殺,安祖蓮娜決心保護這名男孩。為求迫真,拍攝現場有真實消防員指導和協助。從未飾演消防員的安祖蓮娜表示首日拍攝火災鏡頭已感受到熱力和風向怎樣令到火勢轉變。每日拍攝令她對那些於前線工作的消防英雄更加尊敬,並明白他們的工作是如此困難。影片將於下月14日戲院和收費影視平台同步放映。