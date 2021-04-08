靈敢侶情：「現實中，何來人生如戲？」

看電影電視劇的結局，衰人壞人一定無好下場，除非打算拍續集。

例如，超人一定打敗壞人；犯罪的一定被抓，甚至死得血浴模糊、五馬分屍；善良又窮的女生一定嫁到好男人；寒窗苦讀的必出人頭地；正直傻氣的又會得到人賞識；公主病的大小姐最終會改過；攻心計之人餘生都在精神病院渡過……

但現實呢？好人多數不夠壞人鬥，例如抄歌、抄劇本、抄食譜的大紅；犯罪的一句精神病又脫身；窮人多數窮一世，多努力都要住劏房；大小姐不知人間疾苦，大老爺還會在疫症下，勸你上班時減少坐公共交通工具，所以我想大家應當走路上班，屯門行去中環好小事啫！

說好的戲如人生呢？現實中，何來人生如戲？

我想，大概是現實中的好人，在遇事後都不會反抗，多數只拋下一句「啋你都傻，做好自己」便繼續生活。但戲中的好人呢？往往會在中段突然自強，有仇不報非君子地做齊跟蹤、大搜查、反間計、練功夫，最終得以反敗為勝，吐氣揚眉。

那麼大家作為好人，是否要反抗？這就要看你有沒有「為衰人改變人生」的能耐，但我都幾肯定多數沒有，不是因為好人無力，而是大家都無時間，白天要上班餬口，若公餘還要花時間練這、查那地報仇，實在太辛苦，倒不如留點力賺多一兩百，自己開心家人又放心。

所以，在戲中突然自強的好人，多數唔使返工。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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