Iggy自爆網上被名人撩　Kylie前度嫌疑最大

澳洲饒舌天后Iggy Azalea雖然去年已為母，但已快速收身回復未生前的火辣辣身材。她日前於社交網站上載1條跳舞短片卻惹來網民爭相討論！

片段背景是她的社交網站私訊截圖，其中她「揞名爆」有1位名人向她留言表示願意支付1.5萬美元（約11.7萬港元）來要求與她交談。他留言說：「我知你有錢，但我知道你嘅時間亦好寶貴，所以我會畀錢買你時間。我會畀你1.5萬，你只係需要同我傾偈。」她將該名人的名字遮掩只透露他的社交網站擁有890萬追蹤者。

片段曝光後，一眾fans爭相於社交網站猜測那名人的真正身份。有fans就單憑截圖中的追蹤者人數以及貼文數量來得出3名「嫌疑人物」，分別就是亞裔名DJ Steve Aoki、碧咸（David Beckham）大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）以及Kylie Jenner前歌手男友Travis Scott。其中以Travis最大嫌疑，他除了於追蹤者人數以及貼文數量敏合之外，他亦被fans發現於去年5月開始追蹤她時已like過她1張性感照。