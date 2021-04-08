採用中置後驅的軟頂開篷718 Boxster，雖屬保時捷（Porsche）入門級開篷跑車系列，但與市場上其他開篷跑車相比，其性能一點也不入門，說到底它身上的卓越性能可是承襲自上世紀50年代的718賽車呢！開着篷游走港島區，試後感可用四個字形容：「喜出望外」。

試駕車為擁有搶眼黃色車身配黑色軟篷頂的718 Boxster S，在風和日麗的下午，灣仔石澳來回，當然要全程開着篷至能體驗駕開篷車的樂趣。電動篷頂開關鍵設於中央倒後鏡前方，僅用一隻手指拉後並按實，9秒便完全打開變成Open-top。即使在行車期間，只要在車速低於50km/h，電動篷頂照樣可進行開閂，揸揸吓落雨都唔使驚，揸開篷車最令人安心的莫過於此。

先後經繁忙灣仔鬧市及東區走廊，曾在頗斜柴灣道停過燈位，再沿蜿蜒多彎大潭道及石澳道入石澳。引擎無論處於在高中低轉速都有極佳的反應速度，段段有力，這歸功於所搭載2.5L水平對向渦輪增壓引擎，導入了來自911 Turbo的可變渦輪幾何技術，不帶半點Turbo Lag，大油加速帶來駕駛快感。同時多得經調校的底盤及車載電動機械式轉向系統，操控靈活及彎道表現出色；配合靚聲排氣系統，開着篷駕駛格外爽夾醒神。