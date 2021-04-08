打頭陣撼ViuTV！朱晨麗劉佩玥冇壓力：唔需要比較

藝人朱晨麗（朱朱）、劉佩玥（Moon）及鄧佩儀在電視城為《開心大綜藝》排舞，期間副總經理曾志偉探班。鄧佩儀笑言自己本身沒有舞底：「所以要死練，日練夜練，排咗3日左右，再各自喺屋企練。」又笑言凌晨在家排舞太嘈，被樓上敲地板投訴，而Moon笑言在家戴住耳筒一路行路一路跳舞。本身有舞蹈底子的朱朱就表示今次表演是她們3個女仔的主意：「搵導師、梳化，再諗idea畀佢哋，希望個表演會完整，我哋日日都努力排舞，雖然頭先有少少甩漏，所以都要多啲時間排練，我哋每日2點至11點喺度排練。」

講到節目星期日開始播出，由她們打響頭炮，對撼ViuTV的《最後一屆口罩小姐總決賽》，朱朱笑言：「係咩？我哋有唔同嘅睇頭。（有信心？）大家係唔同嘅表演。」Moon亦表示：「我哋全部係直播，希望畀大家睇到我哋嘅心意，唔需要比較，我哋同人哋都係落足心機做。」講到志偉來監場，可大壓力？Moon表示：「又冇緊張，邊個睇都好，想畀好嘅表演大家睇，頭先監製同曾生都喺度睇，唔覺得係壓力，反而係打氣，本身其實今日都未warm up跳晒成首歌，所以頭先好似個突擊檢查。」另外，提到朱朱一段時間沒有劇出，她表示：「等公司安排，作為演員被動，都要各方面配合。（咁你有咩忙？ ）做好呢個先。」