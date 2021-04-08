Creating Places with Heart 華懋集團60周年回顧展揭幕

【特約報道】「Creating Places With Heart 華懋集團60周年回顧展」正式揭幕，發展局局長黃偉綸太平紳士與集團執行董事兼行政總裁蔡宏興一同主持揭幕儀式。由即日起市民可到荃灣如心廣場一期免費參觀展覽，透過互動裝置回顧集團與香港的變遷，同時前瞻因應人口高齡化，智慧城市和可持續發展等社會趨勢而建構的宜居城市，並參與有關荃灣社區共享的工作坊。

黃偉綸局長在揭幕禮上表示，「華懋集團過去60年來對香港的地產發展貢獻良多，近年更積極推動可持續發展；集團跟市區重建局合作的東京街福榮街重建項目，將會運用多項房地產科技，成為綠色建築的典範。華懋亦致力回饋社會，除了提供社會房屋支援有需要社群外，亦以特惠租金向非牟利團體租出物業，充分體現集團對社會責任的承擔。」

蔡宏興指出：「我們策劃今次回顧展，不單展示華懋集團60年來的變遷，更重要是以有趣的方式向公眾闡釋重塑後的品牌及營運模式，並表達未來建設城市的願景，期望將集團『至城以心 心之所在(Places with Heart)』的理念傳達開去，與各界攜手發展的同時，致力為人、繁榮和環境帶來正面影響。」

回顧香港房地產業發展史

為了凸顯集團與香港成長密不可分的關係，策展團隊邀請了嶺南大學香港與華南歷史研究部，搜集和整合集團與香港的歷史資料。部門主任劉智鵬教授表示：「資料來源除公開資料和售樓書之外，還訪問了多位服務集團數十載的『老臣子』，他們的口述歷史為文獻記錄的空白提供了珍貴的補充。」

華懋集團60年來的重要里程正好勾劃出香港社會和房地產業界的發展史。由70年代發展農地、推動新市鎮發展；到80年代經濟起飛，興建商廈及大型綜合項目；以至97年率先購入回歸後第一幅拍賣地皮、展現對香港前景的信心，每一步都與香港整體發展緊扣著。隨着香港經濟轉型，集團業務更見多元化，涵蓋物業管理、酒店及娛樂業務。集團多年來亦致力貢獻社區，撥出資源回饋社會，協助應對社會議題。

智慧共融家居 構建宜居城市

展覽設有多個非觸式動態感應互動展品，讓不同年齡的參加者享受獨特的觀展體驗，包括探索未來智能家居生活，及了解集團在數碼轉型和房地產科技（PropTech）應用的發展。此外，在展覽中更可預覽如心園的未來規劃，銳意打造成寓學習於娛樂的木化石主題博物館級地標，實踐集團致力推動可持續發展和共融社區的目標。公眾於展覽期間亦可參與有關共享社區發展的街坊導賞團、工作坊及對談節目，一起構想宜居社區。

懷舊景物展 緬懷昔日香港

除了主題展覽外，如心廣場一、二期亦在不同地方設有懷舊香港景物展，展示象徵香港60年工商業發展和日常生活的珍藏品，及設置立體錯視拍攝場景，帶領公眾穿越時空，置身舊日香港的保齡球場、遊樂場和泊滿人力車的街道等，歡迎市民拍照留念。

展覽詳情

Creating Places With Heart 華懋集團60周年回顧展

開放日期︰即日起至6月30日

開放時間︰上午11時至晚上8時

地點︰新界荃灣楊屋道8號如心廣場一期2樓201舖The Moment

查詢：ccg60@chinachemgroup.com

^ 因應社交距離限制，展覽場地設人數上限，請提前進行網上預約。參觀時亦請緊記遵從場內實施的防疫措施。