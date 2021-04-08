張藝謀首部諜戰片：希望能拍出特別感

英皇電影與殿堂級大導演張藝謀首度結盟巨製《懸崖之上》，由張譯、于和偉、秦海璐、朱亞文、劉浩存、倪大紅、李乃文領銜主演，電影正式落實在4月30日於香港公映。張藝謀首次兼容諜戰類型與感官美學的嘗試，新片在極度保密之下完成。近年不斷挑戰自我的他，在藝術領域涉及各種類型及題材，新片改編自著名作家全勇先的原創故事，亦是導演首次嘗試諜戰題材，講述一班特工在嚴峻考驗下與敵人鬥智鬥勇，誓死執行秘密任務，他說：「在中國，諜戰電影不多，這次碰到令我心動的劇本，希望能拍出特別感。」

群戲鬥演技

電影雲集一眾實力派演員，導演刻意打破傳統，以群眾視覺呈現險象環生的諜戰故事，讓一班主角大鬥演技，張導演說：「在群戲中把每個角色塑造好是很難的，是對導演功力的一種考驗，需要面面俱圓，更要畫龍點睛！」故事背景設置於冰天雪地的哈爾濱，導演特別選擇從東北雪鄉出發拍攝電影，身處現場的他不由自主地表示：「真的雪、真的美！演員臉上的雪化成水再結成霜，只有大銀幕才能體現出這種小細節！」

細心挑選冰雪場景

拍攝前張導演細心挑選拍攝場景，他說：「我們考察了很多地方的冰雪場景，因為拍攝會涉及大量這樣的場景，在實景中完成的冰雪感造不了假，同時在視覺的基礎上，也會希望故事性更突出。」