相隔20年再合作！歐陽震華馬德鐘唔諗收視口碑最緊要

藝人歐陽震華（Bobby）及馬德鐘兩大視帝到電視城為下周播出的新劇《伙記辦大事》宣傳，未能出席的女主角萬綺雯就以紙牌人「現身」及預先拍下片段，而楊明亦未有出席。兩位男主角對上一次合作已是逾20年前的《陀槍師姐II》，馬德鐘就謂記得與對方合作《醉打金枝》：「嗰陣我仲係7、8、9線演員，有得同Bobby合作已經好開心，今次直頭可以鬥戲，真係心心眼！」Bobby亦笑言：「好認得你，其實都好感恩，當時我係男主角，到依家都未退休，而佢亦已成為視帝，依家一齊合作好開心，之前胡定欣又係，由佢細路女等到依家可以做一對。」

問到有「收視福將」之稱的Bobby對收視可信心？他認為口碑緊要過收視：「有得出街好開心，套劇上年年頭拍完，都1年要出街，再唔出啲車款都變舊款啦，哈哈。」馬德鐘亦謂沒想收視，每位演員都很畀心機演戲。講到同劇有交通意外官非纏身的楊明，問到可怕惹來外界抨擊？Bobby說事件已進入司法程序，故不多談。而講到萬綺雯未有出席，他就笑言對方已在內地落地生根，又大爆對方計劃在浙江開民宿：「嗰度有山有水好靚，佢叫我哋可以上去玩吓，等遲啲通關可以去睇吓。」