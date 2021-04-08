謝安琪決定考電單車挑戰張繼聰！到底佢學棍波定自動波？

張繼聰揸電單車揸到入血，前兩日架車死火，搞到要向老婆謝安琪（Kay）求救，仲話架車死火，好應該買多兩部旁身！Kay唔知係咪想知道老公點解咁鍾意電單車呢件死物，佢原來已報名學電單車，仲喺社交網公告天下。

雖然只係報名，不過Kay都有坐上架電單車感受吓，見佢凌厲嘅眼神，就知佢今次不成功便成仁。咁到底佢學嘅係棍波定自動波，佢有詳細解釋......

「稍為說明一下，呢張相拍攝當日，我只係去報名，所以服裝方面嚟講，可以話係錯晒，我冇諗過原來報名當日，可以得到機會，坐上電單車感受一下，雖然服裝方面，可以話係嚴重出錯，但係無損我凌厲嘅眼神，我究竟諗緊乜嘢？我係諗緊......屋企全部都係棍波車，我一定要考到棍波車牌，如果唔係，有人（指張繼聰）又有藉口……再買新車，為咗呢個原因，一定要考自動波，事情就係咁樣決定！」

網民就話，咁張繼聰咪有藉口買多兩架自動波囉，一架佢，一架你，夫妻自動波出動！Kay接受東網訪問，講到學電單車，佢話：「其實我就係唔係好識電單車啲嘢，諗住學識咗揸電單車，就應該會比較明白同埋體會到點解張先生每次出車都咁開心，點解同啲朋友傾電單車嘢都咁開心，可以分享吓快樂呀嘛！」