阿Sa與男友愛巢被刑毀　疑遭粉絲恐嚇放火燒屋

藝人蔡卓妍（阿Sa）及男友石恆聰疑遭粉絲恐嚇及愛巢被刑毀，案件今日開審。涉事女子疑不滿偶像阿Sa不肯澄清假帳號一事，涉嫌在阿Sa與男友愛巢筆架山道6號屋外的木板上塗鴉，及涉嫌曾在阿Sa社交網留言：「唔講真話就上去大屋放火。」又恐嚇石恆聰留言：「X你老母，信唔信我聽日去筆架山道6號劃花你木板。」最終女子被控刑事毀壞及兩項刑事恐嚇罪。

報稱無業的31歲女被告，被控於去年2月24日在筆架山道6號屋外損壞一塊木板，並於去年3月2日或之前某日威脅石恆聰及蔡卓妍，會使石佩藍之財產及筆架山道6號屋損壞，並意圖使他們受驚。

阿Sa及石恆聰均為案中事主，但控方沒傳召兩人出庭，只傳招石恆聰胞妹石佩藍及保鏢出庭。石佩藍庭上供稱，事發時6號屋正在裝修，她與被告不相識，但事發前差不多每日都見到被告在寓所附近，有時在車上離遠已見到被告，令她擔心自身安全。她又透露被告曾在其社交網留言，提及她的出入時間、車牌號碼及車款等，令她感到滋擾，被迫刪除社交網帳戶。被告強調只是想受到偶像關注，認為自己是小朋友行為，當時很憤怒才作出留言。裁判官葉啟亮裁定被告表證成立，聆訊明天繼續。

對於此事，阿Sa所屬公司英皇回應：「 案件已進入司法程序，不適宜評論。」

案件編號：KCCC746/20