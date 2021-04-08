紐約藝術家攜手「至尊」　骷髏頭上身

基本上每個季度Supreme都必定會廣邀來自世界各地不同領域的代表性品牌或殿堂人物合作，通過精彩的聯名單品設計讓大眾可以對這些品牌或人物可以有更深的認識。本周，除了有多次合作的英國鞋履品牌Dr.Martens聯名鞋款登場外，Supreme更同步帶來與紐約藝術家Clayton Patterson的聯名系列，藉着一系列繡上民族風格刺繡圖案的服飾及配飾，向大家介紹這位自80年代起一直專注記錄曼克頓下東城藝術的大人物。

能夠吸引到Supreme伸出友誼之手，Clayton Patterson當然絕非泛泛之輩，現年72歲的Clayton Patterson於1948年在加拿大出生，多年來一直從事藝術及攝影（照片及影片）相關工作，於1979年他移居到紐約並與夥伴Elsa Rensaa一同發展事業，其後二人於1983年選擇在下東城161 Essex St.開設商店，運用超過100年歷史的刺繡機器為棒球帽加入民族風格的刺繡圖案，成為當時美式經典文化的先驅人物，如今該店已變成藝術廊，繼續推動及記錄下東城及周邊不同藝術文化發展。

Clayton Patterson x Supreme聯名系列單品設計以Clayton Patterson親自創作的民族圖案作主打，系列中包括：Velvet MA-1、Work Shirt、L/S T-Shirt、Regular Jeans及最具代表性的5-Panel均加入暗藏「Supreme」字樣的骷髏頭刺繡圖案演繹。當中Velvet MA-1採用雙面設計，天鵝絨一面於前幅及後幅均有多個刺繡圖案，而另一面則為全黑淨色設計，可以方便隨時轉換不同造型配襯。