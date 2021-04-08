芥蘭，又叫白花芥蘭，屬十字花科蔬菜，盛產於中國南方地區，如廣東、廣西及福建等地。多菜少肉係唔少人追求的健康飲食之道，不過正所謂「少食多滋味、多食壞肚皮」，經常聽到有人話「芥蘭千祈唔好食太多，因為會殺精」，似乎不利有生育計劃的男士，點解呢？

關鍵在於芥蘭素

坊間如此論說，當然要了解一下芥蘭的食物屬性，原來關鍵在於當中的營養素。

1.據研究指出，十字花科蔬菜含豐富的芥蘭素（Indole-3-carbinol），長期食用有機會抑制性激素分泌，而性激素能夠刺激精子的形成，對男性的性慾也有重要的作用。

2.中醫典籍《本草求原》中曾記載，芥蘭「甘辛、冷，耗氣損血」，有耗人真氣的副作用。床上運動講求有氣有力，所以男士們實在不應太頻密又或一次過吃太多芥蘭。

預防心臟病

雖然成也芥蘭、敗也芥蘭，不過芥蘭本身也好處多多的。

1.含豐富維他命K及鈣質，前者是人體凝血機制重要元素，後者可預防骨質疏鬆。

2.獨特的苦味成分奎寧（Quinine）及有機鹼，有助增進食欲，加速胃腸蠕動幫助消化。

3.具有豐富的硫代葡萄糖苷（Glucosinolates），有助預防癌症，常食有助降低膽固醇、軟化血管及預防心臟病。

其他敗「精」食物

芹菜

抑制睾丸酮生成，從而令精子數量減少，有實驗發現，年輕男性連續多日食用芹菜後，精子量會明顯減少。

大豆

含有豐富的異黃酮類植物雌激素，攝入過多會影響雄性激素水平，哈佛大學公共衞生學院的研究指，每天都吃大豆製品的男性，精子數量明顯低於少吃大豆製品的男性，而且勃起功能障礙的機率是不常吃者的3.46倍。