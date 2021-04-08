山本由　西之橫綱級Ｈ奶

之前同大家介紹過日本寫真界有位女優獲得「東之橫綱級巨乳」嘅稱號，佢就係最近突然殺入AV界安位薰，但原來行內仲有位女優可以同佢分庭抗禮，就係今期「世界Cup」主角——獲封「西之橫綱級巨乳」呢個稱號嘅山本由！

顏值分析

今年23歲嘅山本由，皮膚白白面尖尖，雙眼仲好精靈，笑起上嚟更加可愛，令人不期然諗起蒼井空，論樣貌比起同行兼對手——「東之橫綱級巨乳」安位薰更勝出一籌！

為咩拍寫真？

由妹喺2018年投身寫真女優行列，之前係一間美容學院嘅學生，但中途放棄做美容師嘅念頭，原因係希望可以效法自己崇拜嘅巨乳妹葉月彩，可以喺寫真界同藝能界綻放出耀眼光芒，於是去咗一間藝能事務所面試，結果憑出眾嘅身材而獲得賞識。

綽號點樣嚟？

自從2019年推出第一隻寫真碟之後，由妹至今一共出咗8隻寫真碟，反映佢嘅身材同演出都好受讀者歡迎，人氣持續上升。舊年，由妹喺雜誌《WEEKLY PLAYBOY》主辦嘅「次世代避雨大騎樓」選舉中，更加榮獲「西之橫綱級巨乳」呢個稱號添！

最新動向

早前安位薰喺毫無預示之下，突然下海，剝光豬同男優肉搏，令好多男士都期待佢嘅對手山本由會「胸」降AV界。之但係由妹似乎未有呢個打算，依然忙於拍寫真同出席攝影會，仲會將活動花絮上載到社交網。其實由妹都好想爭取機會以演員身份演出，如果佢選擇AV呢個舞台，聲勢應該會比對手更勁！

山本由

年齡：23歲

身高：5呎3吋

三圍：35-24-35