床技出色　高潮浪接浪

根據非正式統計，過半數男士喺透過睇鹹片嚟學習床技，今次介紹嘅3套作品應該係唔錯嘅「教材」，事關片中嘅男星唔止演出賣力，仲會示範各種性愛體位，搞到一眾女脫星高潮迭起之餘，亦為觀眾帶嚟極大嘅官能刺激！

激情噴水

喺床戰過程中，女人乜嘢反應會令男伴睇得興奮？如果畀小弟揀，梗係高潮噴水啦！由Digital Sin製作嘅《He Made Her Squirt #2》，一睇片名就知女脫星將會有激情四射嘅演出，男士們真係要細心研究吓箇中技巧。話時話，影片搵嚟Adira Allure、Ramon Nomar、Macy Meadows等女星孭飛，位位都係活力十足嘅後生女，喺男脫星嘅激烈動作下，叫床聲此起彼落，仲要一次又一次噴水，呢啲畫面實在令人興奮！

巨乳熟女

俗語有話：「三十如狼，四十如虎」，暗示熟女嘅慾望相當大，唔信？真係要睇吓呢套由Onyx推出嘅《Juicy Breasts #4》，皆因片廠搵嚟一班巨乳熟女演出，諸如Natasha Nice、Candy Manson、Dominno同Niki Blond，佢哋唔止胸前有料，體質仲好敏感，尤其係Niki Blond，曾經試過喺男脫星嘅舌攻下，出現幾乎休克嘅高潮反應，唔知佢呢鋪又會High到乜嘢程度呢？

難以抗拒

每個人對於開展一段性關係都有唔同嘅取態，四仔片廠Marc Dorcel炮製嘅《Impulses #2》，就決定借題發揮，唔止搵嚟著名四仔導演Herve Bodilis執導，仲邀得Anissa Kate、Clea Gaultier、Jia Lissa等脫星演出。故事分為兩條線，其中一班女星飾演易為慾望而衝動嘅女人，另一班女星則要有愛先肯上床，喺面對唔同嘅性愛問題上，兩組人有唔同嘅決定，結果亦有分別，只係對四仔迷嚟講，連場情慾床戰先至係重點所在。