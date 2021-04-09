【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月廿八丁亥土危日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至1時、下午1時至3時

宜：移居、裁衣、安床

忌：嫁娶、理髮、移靈

幸運方向：坐南向北

幸運數字：5、8、9、0

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊

易跟另一半陷入口舌之爭，要避免各執己見。

金牛

懂得設身處地為他人着想，可令人緣運提升。

雙子

事業運不佳，需要調整心態，才能重拾樂趣。

巨蟹

為人成熟穩重，處事快靚正，易獲得上司認可。

獅子

桃花運偏弱，何不把心思放在更有意義的事情？

處女

異性緣很強，有機會在社交場合遇上有緣人。

天秤

事業發展停滯不前，易因工作乏味而失去衝勁。

天蠍

大量工作積壓，宜分清緩急輕重，管好時間。

人馬

有點任性，不愛聽命行事，要注意待人態度。

山羊

面對工作有點迷惘，要懂得變通才可望脫困。

水瓶

工作壓力大，易喪失信心，需多自我鼓勵。

雙魚

偏財運頗旺，適合傾生意，或有意外收穫！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）雞 心情差

鼠

士氣高昂，事事順利，可望成為公司器重的紅人。

牛

偏財旺，易有意料之外的收益，令你喜出望外。

虎

正財運極好，付出與收入成正比，營商更有利。

兔

有可能跟同事發生言語間誤會，宜少說話多做事。

龍

自信心爆棚，有力克服難題，工作表現可圈可點。

蛇

是日沖煞，既然運勢一般，倒不如多陪伴身邊人。

馬

事業運稍遜，行事要細心認真，才可減少出錯。

羊

待人處事容易鑽牛角尖，小心與身邊人爆發衝突。

猴

與友人交談易獲得有用的投資消息，好好善用吧！

雞

情緒低落，易產生悲觀想法，覺得無人理解自己。

狗

積極性強，行事效率高，也有利促進人脈關係。

豬

有展現才華的機會，可為事業發展打下良好基礎。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

人類圖最受注目

玄學術數於近代西方最受注目的，一定要數人類圖了。但大家有所不知，這個看來是西方的學問，其實結合了西方的星座占星、猶太教的卡巴拉、印度的脈輪學說、東方的《易經》等，這些古老的學問能夠透過出生的時間，算出每個人的天生人格特質、基因密碼與獨一無二的天賦。

人類圖有9個能量中心，是根基，是原始碼，再加上身體中有36條通道，每條通道兩端的數字代表閘門，一共有64個閘門，而這64道閘門正正跟《易經》的64個卦象相對應，每個閘門都和我們的天賦與人生角色相關連繫。另外，人類圖加上現代的科學、心理學等，可以用意識方面去切入，多方面去解讀命格。

現今網絡世界方便得很，只要輸入出生日期，就可以得到一份人類圖，更可以附上相關資料，幫助我們去了解，但因為人類圖背後所開發的系統不是純粹只得一兩樣，所以當我們愈是深入探索，愈會知道這不是單單一個圖表而已，除了可以解讀個人的命格吉凶，還可以去了解人生的各樣問題，甚至遠眺宇宙萬物的箇中真理，也不是不可能的。