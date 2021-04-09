東方日報C1：裕美中箭怒轟麥貝夷：佢要睇醫生！

歌手麥貝夷早前在網上指控拍拖3年多的「男友」性伴多得驚人，矛頭直指曾傳緋聞的翟威廉。情傷未愈的她昨日再爆料，指前度曾偷食其朋友，直斥對方是賤男。其好友裕美隨即捲入事件成為疑似第3者，她即時發火，更自爆與麥貝夷早已擘面，不留情面放狠話：「佢真係要睇醫生！」

麥貝夷（Karene）感情受創後情緒波動，沉澱幾日後，昨日到朋友的小店寄賣產品，遇上記者時大感愕然。她受訪時本來心情平靜，但講到要善待自己即邊講邊喊，不開名指前度是「真正主角」：「我哋係好親密嘅關係，我係女友，可以咁講，拍拖會做嘅嘢都做晒。我哋冇同居，但間中會去佢屋企瞓，幫佢執嘢，係好正常男女拍拖嗰種。（估唔到對方只當你性伴侶？）我唔知佢係咁諗，有圈內同圈外朋友同我講番，佢形容係我纏擾佢。我一直以為我哋好Sweet，我唔明點煩擾佢，每日會傳短訊，好Sweet，咁Sorry，係我誤會咗。」她覺得要為自己發聲，所以早前才在網上發文「賀」對方生日。

第3者「理論上係香港人」

Karene續指這段關係維持了3年多，曾分開過1次，皆因她發現對方有第3者：「個女仔係我介紹添！本來想幫佢開拓生意合作機會，真係長知識！（第3者係圈內定圈外人？）其實唔係太熟。（咩國籍？對方好靚女？）唔知國籍，理論上係香港人。佢好特別，同我唔同。（前度係你遇過最差嘅賤男？）佢係其中一個方式，最深刻、最驚恐、最賤嘅方式。」

問到覺得最錯是否沒與「真正主角」公開認拍拖？她解釋是對方要求低調，所以只有幾位朋友知情，而期間她亦有5至6個追求者，言談間似暗寸前度有日韓籍性伴：「我都有韓國人追，但我Reject咗，因為我尊重呢段關係。」多年前患抑鬱症的她透露近日要再服藥，朋友都擔心她會因網民的負評刺激而輕生，她直言：「唔會為佢輕生，咁樣太浪費生命！網民有權發表，我會尊重，多謝佢哋留意我。」提到翟威廉向她道歉，她反應極大：「唔知點解同我講，我唔明白！我識好多人都係嗰日生日，唔止佢，可能之前網民見我哋一齊食嘢啩，佢點諗我控制唔到。」

自爆早就擘面

由於麥貝夷指第3者的國籍「理論上」是香港人，令其好友、中日混血兒裕美成為嫌疑人。裕美昨晚受訪時否認與翟威廉有親密關係，而且反應極大，她說：「梗係冇啦！佢係咪要睇醫生？一早叫佢睇㗎啦，我有好多精神科醫生（介紹）！佢真係好啱做呢行，我依家係讚緊佢！」問到與男方可曾有「一夜情」？她強調：「絕對冇！我識翟威廉比貝貝更早，點會係佢介紹我識？你可以問吓翟威廉，佢最直接。」裕美坦言與Karene久未聯絡：「佢上個男友，我係半個媒人，係我介紹佢哋識。佢哋分手後，我覺得佢處理得唔啱，佢就嬲咗我。」更愈講愈火：「你唔好再搞我！我由小學到中學都畀人搞，你再搞我，我一定搞番你！」

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