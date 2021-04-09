台空姐發發醉倒被「執屍」　背後原因曝光笑爆嘴

台灣出名多靚女，特別係航空界，連台灣天王潘瑋柏都神服喺「最美空姐」宣云（Luna）裙下就知！最近台灣就出現一個知名網紅空姐發發，佢個朵就犀利喇！被網友封為「真人版娜美」，仲話佢個樣激似AV天后「明日花綺羅」，社交平台超過17.5萬粉絲追蹤，而佢都好識做，不時上載性感照發放福利畀粉絲。

最近發發有一輯醉倒街頭的照片於網上流傳，見佢不省人事橫臥於路邊，仲要披頭散髮，嚇倒唔少路人，最後有一名男子上前將佢扶上車，而過程被拍下，隨即引起網上熱議，指佢被「執屍」去向未明，好多宅男都好關心佢安危，唔知有冇蝕底。

好彩最後知道「執屍者」原來係佢男友，原來佢趕過嚟救走醉倒女友，期間仲一度驚動警方。後來發發酒醒後就發現呢段小插曲，佢笑住表示：「我笑到哭出來，太智障了」不過佢男友就慘喇，因為被警察誤以為佢「執屍」係圖謀不軌，經過一番唇舌解釋後，加上晒出合照，證實情侶關係才被警察放行。

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