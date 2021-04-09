陳松伶張鐸撕掉結婚證成熱搜　網民斥壞榜樣

女星陳松伶近日和丈夫張鐸及張母參加內地真人騷《婆婆和媽媽2》，在最新一集中，張母說現在的結婚證書比以前不同時，陳松伶突然插話：「我們丟了！」張母聞言大驚並要求他們補領，但陳松伶拒絕，而張鐸則說：「你不明白我們的意思，就是說離婚的時候可能要結婚證，我們不離婚，所以一出民政局，就把結婚證撕了！」

「#陳松伶張鐸結完婚把證撕了」立即成為熱搜，不到半天已有超過3億網民討論，網民認為證書還有其他用途，如買保險及置業等，更指他們此舉太衝動及是「壞榜樣」：「把死亡證明撕了，是不是可以永生了？」、「既然要撕，何必去辦結婚證？」、「太沒腦子，證件這東西還能隨便撕？」

有見網民反應太熱烈，張鐸急急發文，聲稱已補領結婚證書：「當初想幹這些事兒時，是想表達我們永永遠遠，一生一世在一起，不過，後來發現辦很多事都需要結婚證啊，太重要了，我們還是補辦了！其實我覺得結婚證就是一張紙，它拴不住人的感情與責任，真愛與責任，與結婚證無關，對於真愛，結婚證就是一張廢紙，有沒有都一樣，有，會付出，沒有，同樣會付出，永遠愛你陳松伶。」至於陳松伶則說已補領並呼籲：「其實表達愛意的方式有很多種，大家就不要模仿了。」