【歐美紅星齊打疫苗】曉積文狼人化身打疫苗

為遏止新冠肺炎疫情蔓延，全國各地陸續替國民接種疫苗。而有好多歐美紅星已接種過疫苗。而曾患過皮膚癌的澳洲型男曉積文（Hugh Jackman）昨日亦打疫苗並於社交網站公開照片。

在照片中52歲的曉戴住口罩捲起衫袖大騷麒麟臂打疫苗，而他不忘做出其招牌「狼人」交叉手勢。十分搞笑！他留言說：「狼人自愈能力唔能夠從新冠肺炎拯救我。但疫苗可以。快啲打！」粉絲留言多謝他透過自己的平台做榜樣。除了他之外，「狼人」死對頭「磁力王」伊恩麥基倫（Ian McKellen）等名人紅星都已打過疫苗。

除了曉積文之外，39歲美國天后Britney Spears昨日亦拍片宣布與大隻仔男友Sam Asghari已接種首劑疫苗。片段中男友問她對疫苗感想。她回應：「啲人喺社交網絡上話好差，好似子彈打入你手臂。冇嘢，完全冇感覺。我感到好好，而我希望繼續保持良好。」之後她與男友擊掌。而之後Britney亦有留言說：「打咗新冠疫苗😳💉 。。。好大成功 😂。。。High-five 🖐🏻 !!!!!!」一眾fans爭住留言，其中有fans稱Britney是「免疫女王」。